2021/12/14 | 13:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تحدّد موعد انطلاق ملتقى آفاق وتحديات قطاع الطاقة بالعراق المركز الخبري الوطني.

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