2021/12/14 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد محافظة كربلاء المقدسة، انقطاعاً

مبرمجاً للتيار الكهربائي، تزامناً مع

انخفاض درجات الحرارة وبدء فصل الشتاء.

وكشف مصدر مطلع، لوكالة نون الخبرية، ان

"محافظة كربلاء تحتاج الى ما يقارب من 900

الى 100

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تشهد انقطاعات مستمرة للطاقة الكهربائية و "مصدر مطلع" يكشف الاسباب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تشهد انقطاعات مستمرة للطاقة الكهربائية و "مصدر مطلع" يكشف الاسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).