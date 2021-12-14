2021/12/14 | 13:46 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون
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الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على
عصابة مكونه من تسعة متهمين قامت بسرقة
٣٤ ألف دولار من داخل عجلة شرقي بغداد و
ومتهمين اخرين لحيازتهم على نصف كيلو
غرام من المخدرات في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطاحة بعصابة مكونة من 9 أفراد في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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