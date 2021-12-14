الإطاحة بعصابة مكونة من 9 أفراد في بغداد

2021/12/14 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على

عصابة مكونه من تسعة متهمين قامت بسرقة

٣٤ ألف دولار من داخل عجلة شرقي بغداد و

ومتهمين اخرين لحيازتهم على نصف كيلو

غرام من المخدرات في

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