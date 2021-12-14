السفير الفرنسي يصف متحف العتبة الحسينية بالإرث الحضاري ويدعو للتعاون مع متحف اللوفر

2021/12/14 | 13:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف السفير الفرنسي في العراق السيد

"اريك شوفالييه" متحف الإمام الحسين

(عليه السلام) التابع للعتبة الحسينية

المقدسة بـ "الإرث الحضاري".،جاء ذلك

بالتزامن مع زيارته الأخيرة للعتبة

الحسينية المقدسة التي ا

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