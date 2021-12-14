طهران: هدفنا من مفاوضات فيينا واضح وهو رفع العقوبات والتوصل الى اتفاق

2021/12/14 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت طهران ان هدفها من مفاوضات فيينا واضح وهو رفع العقوبات عن إيران.

واكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن الأطراف التي فرضت العقوبات على بلاده ستفعل كل ما في وسعها لإبقائها، مشيرا الى أن التوصل الى اتفاق يعتمد على جدية الأطراف الغربية في رفع العقوبات.

وأضاف زادة ان كل مقترحات المقدمة في مفاوضات فيينا تتماشى مع اتفاق الفين وخمسة عشر.

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