بلينكن يدعو الصين إلى وقف الأعمال العدوانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

2021/12/14 | 13:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم فرانشيسكو فونتيماجي دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جاكرتا الثلاثاء الصين إلى وقف “أعمالها العدوانية” في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في مسعى لإعادة التركيز على هذه المنطقة التي تقع في صلب السياسة الخارجية لإدارة الرئيس جو بايدن في … Readmore

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