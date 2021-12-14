2021/12/14 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



مكتب الصدر يعيد صلوات الجماعة بالمساجد والحسينيات مع الالتزام بالوقاية الصحية المركز الخبري الوطني.

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