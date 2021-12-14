2021/12/14 | 13:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة وأدوية منتهية الصلاحية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة وأدوية منتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط متهمين متلبسين بالرشوة وأدوية منتهية الصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).