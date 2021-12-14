رسائلي الى سونيا ..2 - هاتف بشبوش

2021/12/14 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هاتف_بشبوش صورة ُالكتفينِ الطازجينِ ، بأبيَضِ الفينيقْ بين إشتهاءِ الظهيرةِ ، ودواهي ، الواتسِ آببتوقيتِ الشّامِ ، وشامِ نهديها تلك ّالفوتوكوب..لفلفلتْ آمالَ إنتعاضي برقصة ِباسادوبلي ، لشاعرةٍ وشاعرِ بسنتمري شفاهكِ وزفيرِها الكاراملِّ ، في عرسٍ شرقيّ حيثُ الإندفاعُ العميقُالصَلبُ المتينُلراعي حبقَ الجَسورِ* في داخلِ المتشيّأ ، رَحَماً ، وثقباً وملعباً ضيقا ......





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