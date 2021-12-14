تعريف بكتابات الباحث العراقي في التاريخ والإناسة حسن الخلف - علاء اللامي

2021/12/14 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي حسن الخلف باحث شبه مجهول لدى القاري العراقي والعربي.



هذه محاولة صغيرة للتعرف عليه والتعريف بكتاباته لفائدة القارئ، فهو باحث موسوعي وجريء في اطروحاته وأبحاثه التاريخية والإناسية، والتي تمتاز بأنها مثيرة للجدل الخصب، وربما يعتبرها البعض مثيرة للتحفظات وصادمة أحيانا للقناعات السائدة والرتيبة.



أدرج هنا فقرات من مقالتين له / تجدون رابطا يحيل إلى مقالاته ودراسات المنشورة في السنوات الماضية:أولا/ منا ......





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