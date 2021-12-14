’بالجرم المشهود’.. ضبط متهمين بالرشوة وأدوية منتهية الصلاحية في البصرة

2021/12/14 | 13:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، ضبط حالتي ابتزاز ودفع رشوة، إضافة إلى كشف حاويات دون وثيقة مطابقة في ميناء أم قصر، وأدوية منتهية الصلاحية في البصرة.

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وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، عبر بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 كانون الأول 2021)، "بقيام ملاكات مديرية تحقيق البصرة من ضبط رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في قائممقامية قضاء الزبير متلبسا بتسلم الرشوة بالجرم المشهود من أحد المواطنين مقابل عدم إزالة التجاوزات، مبينة أن عملية الضبط تمت بعد متابعة المتهم من قبل ملاكات مديرية التحقيق ونصب كمين له في أحد المطاعم في المدينة".

وفي عملية منفصلة، أعلنت الدائرة "ضبط متهم منسوب إلى مديرية مرورالمحافظة متلبسا بتسلم الرشوة من أحد المواطنين؛ لقاء عدم إيصال سيارته إلى قسم حجز السيارات التابع لمديرية مرور البصرة".

وتابعت أنه "تم تنفيذ عملية ثالثة في مديرية گمرك ميناء أم قصر الشمالي أسفرت عن ضبط معاملة گمرگية خاصة بإحدى الشركات، بعد الكشف عن وجود مخالفات فيها".

كما أشارت إلى أن "تلك المخالفات تمثلت بقيام موظفين في گمرك أم قصر بإطلاق (39) حاوية تحتوي على مواد مختلفة بدون وجود وثيقة مطابقة المواد، والذي يعد مخالفا للتعليمات الگمرگية وينتج عنه تهريب وإدخال مواد غير مصرح بها".

وأوضحت أن "العملية الأخيرة نفذت في مستشفى الموانئ والمراكز الصحية في مركز محافظة البصرة وأقضية الزبير والمدينة والقرنة، تم خلالها ضبط (1,114) شريط دواء منتهي الصلاحية تم التلاعب في تاريخ انتهاء صلاحيتها، عبر وضع (ليبل)، يشير إلى أن تاريخ انتهاء صلاحية أشرطة الفحص هو شهر تموز 2022، في حين يشير تاريخ انتهاء الصلاحية الحقيقي المثبت على الأشرطة إلى أيلول 2021".

وتابعت الدائرة أنه "تم تنظيم محاضر ضبط بالعمليات، التي نفذت بموجب مذكرات ضبط قضائية، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".

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