2021/12/14 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة النزاهة العامة عن ضبط متهمين متلبسين بالرشا..وحاويات مخالفة للتعليمات..وأدوية منتهية الصلاحية في البصرة.وذكرت في بيان : تم ضبط رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في قائممقاميَّة قضاء الزبير مُتلبساً بتسلُّم الرشا بالجرم المشهود من أحد المُواطنين مقابل عدم إزالة التجاوزات، مُبيّنةً أن عمليَّة الضبط تمَّت بعد مُتابعة المُتَّهم من قبل ملاكات مُديريَّة التحقيق ونصب كمينٍ له في أحد المطاعم في المدينة.وأضافت : تمَّ ضبط مُتَّهمٍ منسوبٍ إلى مُديريَّة مُرورالمُحافظة مُتلبّساً بتسلُّم الرشا من أحد المُواطنين؛ لقاء عدم إيصال سيَّارته إلى قسم حجز السيَّارات التابع لمُديريَّة مُرور البصرة.واشارت الى : تنفيذ عمليَّةٍ ثالثةٍ في مُديريَّة گمرك ميناء أم قصر الشمالي أسفرت عن ضبط مُعاملةٍ گمرگيَّةٍ خاصَّةٍ بإحدى الشركات، بعد الكشف عن وجود مُخالفاتٍ فيها، مُشيرةً إلى أنَّ تلك المُخالفات تمثَّلت بقيام مُوظَّفين في گمرك أم قصرٍ بإطلاق (39) حاويةً تحتوي على موادَّ مُختلفةٍ بدون وجود وثيقة مُطابقة المواد، والذي يُعَدُّ مُخالفاً للتعليمات الگمرگيَّة وينتج عنه تهريب وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها.وتابعت الهيئة ان : العمليَّة الأخيرة نُفِّذَت في مُستشفى الموانئ والمراكز الصحيَّـة في مركز مُحافظة البصرة وأقضية الزبير والمدينة والقرنة، تمَّ خلالها ضبط (1,114) شــريط دواءٍ مُنتـهي الصلاحيَّة تـمَّ التـلاعب في تاريخ انتهاء صلاحيَّتهـا، عبر وضع (ليبل) يشير إلى أنَّ تاريخ انتهاء صلاحيَّة أشرطة الفحص هو شهر تموز 2022، في حين يُشيرُ تاريخ انتهاء الصلاحيَّة الحقيقيّ المُثبت على الأشرطة إلى أيلول 2021.ونوهت الى : تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق./انتهى3

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