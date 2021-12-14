الخنجر يبحث مع وفد تركماني الشراكة الحقيقية لإنقاذ البلاد ويحفظ السيادة

2021/12/14 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / التقى رئيس تحالف عزم خميس الخنجر اليوم مع وفد الجبهة التركمانية.وقال الخنجر/ حسب بيان لمكتبه/ بحثنا اليوم مع الأخوة في الجبهة التركمانية ضرورة مشاركة جميع المكونات الأساسية للمجتمع العراقي في شراكة حقيقية نحو صناعة قرار وطني ينقذ البلاد ويحفظ السيادة.واكد : ان الحوار الوطني المستمر هو السبيل الوحيد للخلاص وتجنيب العراق المزيد من الويلات./انتهى3

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