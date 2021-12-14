وزير التخطيط يعلن تمويل 1000 مشروع صغير ومتوسط في العراق

2021/12/14 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الثلاثاء، تمويل 1000 مشروع صغير ومتوسط في عموم العراق.وقال وزير التخطيط في مؤتمر صحفي عقده في بغداد بمناسبة احتفالية تمويل 1000 مشروع متوسط وصغير بمنح من صندوق تطوير المشاريع، انه “تم تقديم الدعم المالي لتنفيذ 1000 مشروع صغير ومتوسط في عموم المحافظات العراقية …

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