القضاء يؤجل محاكمة قاتل “هشام الهاشمي” الى شباط المقبل

2021/12/14 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة قاتل هاشم الهاشمي الى شباط المقبل.وقال مصدر قضائي لـ”النور نيوز”، ان “القضاء قرر تأجيل محاكمة قاتل الشهيد هشام الهاشمي الى 28 من شهر شباط من العام المقبل”.وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن في تموز الماضي، القاء القبض على قاتل الخبير …

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