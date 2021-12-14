الأمن الوطني يضبط 12 كغم من المخدرات داخل وكر في ميسان

2021/12/14 | 13:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبط (12) كغم من المخدرات داخل وكراً في محافظة ميسان.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية ت،مكنت مفارز الأمن الوطني في محافظتي ذي قار وميسان بعد مقاطعة المعلومات من مداهمة احد أوكار تجار المخدرات …

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