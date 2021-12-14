2021/12/14 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني، الثلاثاء، مجموعة من الأطفال المصابين بمرض السرطان مع أطفالهم.وتظهر الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي استقبال السيد السيستاني للأطفال واستماعه لحديثهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. المرجع السيستاني يستقبل مجموعة من الاطفال المصابين بالسرطان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. المرجع السيستاني يستقبل مجموعة من الاطفال المصابين بالسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).