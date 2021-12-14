2021/12/14 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قرر مكتب السيد محمد الصدر، في النجف، اليوم الثلاثاء، إعادة صلاة الجماعة في المساجد والحسينيات التابعة للمكتب.وذكر المكتب في وثيقة تلقاه، “المركز الخبري الوطني”، أنه “حسب توجيهات السيد مقتدى الصدر، تقرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الصدر يقرر إعادة فتح المساجد أمام صلاة الجماعة المركز الخبري الوطني.

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