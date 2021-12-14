السيد السيستاني يحقق حلم طفلة مصابة بالسرطان

2021/12/14 | 14:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع استقبل السيد السيستاني (دام ظله)، اليوم الثلاثاء، عدداً من الملاك الطبي والاداري لمؤسسة الوارث الدولية لعلاج الاورام، فيما حقق حلم طفلة مصابة بسرطان الدم.وذكر المكتب الاعلامي للسيد السيستاني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "السيد السيستاني، استقبل عدداً من الملاك الطبي والاداري في (مؤسسة الوارث الدولية لعلاج الاورام) التابعة للعتبة الحسينية المطهرة في كربلاء المقدسة، مع عدد من المرضى الذين يتعالجون فيها وكان من بينهم بعض الأطفال مع ذويهم".واستمع السيد السيستاني، الى "شرح موجز عن عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها لمرضى السرطان من مديرها العام حيدر حمزة العابدي"، معبراً عن "إشادته البالغة بهذه المؤسسة الطبية الرائدة وجهود العلامة عبد المهدي الكربلائي (دام توفيقه) في تقديم الرعاية الطبية الجيدة لجميع العراقيين على اختلاف مذاهبهم وقومياتهم".وأعرب عن "شكره للملاك الطبي والتمريضي وجميع العاملين في المؤسسة على مساعيهم وخدماتهم الانسانية الجليلة ودعا لهم بالخير والبركة ومزيد التوفيق، كما دعا للمرضى الحاضرين وسائر المرضى بالشفاء العاجل والصحة التامة ".وتابع البيان، أن "السيد السيستاني استمع خلال اللقاء الى الطفلة (جنات عماد عبد الوهاب) المصابة بسرطان الدم التي عبّرت عن شكرها للمرجعية الدينية في رعايتها للمرضى، وامتنانها للمبادرة الطيبة التي قامت بها العتبة الحسينية المقدسة في توفير العلاج المجاني في مراكزها لجميع المراجعين لمدة عشرين يوماً".

وكان من بين الأطفال، الطفلة التي طالبت بتحقيق حلمها بلقاء السيد السيستاني.

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