2021/12/14 | 14:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، يعلق على متغير أوميكرون لفيروس كورونا، ويشرح موقفه بشأن برنامج التطعيم، حيث يعتقد أن اللقاحات ستكون أكثر كفاءة مع مرور الوقت.كما أنه يعتقد أن فحوصات PCR يجب ألا تكون جزءًا من عملية السفر.شاهدوا المقابلة كاملة على CNN، السبت 18 ديسمبر 2021، الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس طيران الإمارات لـCNN: لسنا بحاجة للقلق حيال متغير أوميكرون وسأتخلص من فحوصات PCR) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس طيران الإمارات لـCNN: لسنا بحاجة للقلق حيال متغير أوميكرون وسأتخلص من فحوصات PCR) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).