شاهد بالفيديو.. جمعهم عملهم الانساني وحب المساعدة اطلقوا على انفسهم قبيلة

2021/12/14 | 14:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ivQP9ONJnRo

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