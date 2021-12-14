2021/12/14 | 14:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس محافظة أربيل يتحدث عن الموارد المائية في كوردستان والمشاكل والحلول المتعلقة بها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: HzJKPVkvN40
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس محافظة أربيل يتحدث عن الموارد المائية في كوردستان والمشاكل والحلول المتعلقة بها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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