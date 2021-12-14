2021/12/14 | 14:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kEl6gSzeK18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أميركا تعلن انتهاء الدور القتالي لقواتها وملفات اخرى في نشرة الــ 2) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أميركا تعلن انتهاء الدور القتالي لقواتها وملفات اخرى في نشرة الــ 2) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).