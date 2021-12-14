امريكا: دعمنا العراق بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

2021/12/14 | 14:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن سفير الولايات المتحدة لدى بغداد ماثيو تولر يوم الثلاثاء أن بلاده قدمت أكثر من ثلاثة مليارات دولار مساعدات انسانية، ودعماً لمشاريع البنى التحتية، والاقتصادية إلى العراق منذ العام 2014 ولغاية الآن.[…]

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