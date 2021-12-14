بالصور.. المرجع السيستاني يستقبل اطفال مصابين بالسرطان مع أطبائهم ويشيد بجهود الشيخ عبد المهدي الكربلائي

2021/12/14 | 14:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرجع الديني الاعلى السيد علي

السيستاني، قبل ظهر اليوم الثلاثاء،

عدداً من الكادر الطبي والاداري في

(مؤسسة الوارث الدولية لعلاج الاورام)

التابعة للعتبة الحسينية المطهرة في

كربلاء المقدسة، مع عد

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