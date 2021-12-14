النفط تحدد موعد انطلاق ملتقى بشأن الطاقة في العراق

2021/12/14 | 14:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة النفط ،الثلاثاء، موعد انطلاق ملتقى بشأن الطاقة في العراق.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "حددت الأسبوع المقبل انطلاق أعمال الملتقى الوطني لبحث آفاق وتحديات قطاع الطاقة في العراق،لافتاً الى أن"المجلس الوزاري للطاقة ينظم الملتقى الوطني لبحث آفاق وتحديات قطاع الطاقة في العراق".

وأضافت أن "الملتقى الذي يشارك فيه كل من وزراء المالية، والنفط، والكهرباء، والموارد المائية، وهيئة الاستثمار الوطني، وعدد من المسؤولين والخبراء والمستشارين في الوزارات المعنية بهدف الوقوف على أهم التحديات الراهنة والمستقبلية، والحلول الناجعة لمعالجة المشاكل والمعوقات وسبل النهوض بهذه القطاعات من خلال بلورة رؤى علمية واقعية".

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