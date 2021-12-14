2021/12/14 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال موقع “أكسيوس” نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إنه من المتوقع أن يسافر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء مناقشات نووية بشأن إيران.وقال 3 مسؤولين إسرائيليين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوليفان يتوجه إلى إسرائيل الأسبوع المقبل بشأن إيران المركز الخبري الوطني.

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