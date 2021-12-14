الأمم المتحدة: طالبان أرتكبت 72 عملية إعدام خارج القضاء

2021/12/14 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكدت الأمم المتحدة ،اليوم الثلاثاء، أن حركة طالبان ارتكبت 72 عملية إعدام خارج نطاق القضاء في أفغانستان ،فيما أعربت عن قلقها من هذه العمليات التي ارتكبت بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الأفغانية وأشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة.

واعلنت نائبة مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية ندى الناشف: "تبلغنا من مصادر موثوقة بتنفيذ أكثر من مئة عملية إعدام بحق عناصر سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية وآخرين مرتبطين بالحكومة السابقة، ونُسب 72 منها على الأقل إلى طالبان" ،معربة عن "قلقها من التقارير المتواصلة التي تتحدث عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان بعد 15 آ".

وأضافت أنه "في عدة حالات، تم عرض الجثث على الملأ، وأدى ذلك إلى إثارة الخوف لدى جزء كبير من السكان" ،موضحة أنه "في ولاية ننغرهار وحدها، يبدو أنه تم ارتكاب ما لا يقل عن 50 عملية إعدام خارج نطاق القضاء لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان".

واتّهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيّون في مطلع كانون الأول نظام طالبان بتنفيذ "إعدامات من دون محاكمة" بحقّ أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانيّة كشفت عنها منظّمات معنيّة بحقوق الإنسان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت منظّمة هيومن رايتس ووتش في تقريرا أصدرته، إنّه "يُوثّق الإعدام من دون محاكمة أو الاختفاء القسري لـ 47 من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة، وغيرهم من العسكريّين ورجال الشرطة والاستخبارات "الذين استسلموا أو قبضت عليهم قوّات طالبان" بين منتصف آب وتشرين الأوّل".

ورفضت طالبان هذه الاتهامات معتبرة أنها "لا تستند إلى أي دليل"، وقالت على لسان المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي "سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن" التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي "لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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