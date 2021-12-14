مصطفى فهمي يرد لأول مرة على مزاعم طليقته فاتن موسى:

2021/12/14 | 14:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج الفنّان المصري مصطفى فهمي عن صمته، وتحدث للمرة الأولى عن ملابسات طلاقه من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، ونفى ما ادعته عن غدره بها، واعتبر أن الغرض مما تقوم به من "تشهير" بحقه، وتحقيق الشهرة على حسابه، على حد تعبيره

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