وكالة الطاقة: المعروض النفطي العالمي يتجاوز الطلب

2021/12/14 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وظهور أوميكرون سيحد من الطلب العالمي على النفط، لكن الصورة الأوسع تشير إلى أن الإنتاج المتزايد سيتجاوز الطلب هذا الشهر.وقالت الوكالة، ومقرها […]

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