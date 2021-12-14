2021/12/14 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oPou3c4WnmI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مظاهرات عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. برنامج واحد من الناس | قناة زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مظاهرات عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. برنامج واحد من الناس | قناة زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).