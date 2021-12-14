بالتفاصيل.. ماذا قال المرجع السيستاني للاطفال المصابين بالسرطان اثناء اللقاء بهم

2021/12/14 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير مؤسسة وارث الدولية لعلاج

الاورام، الدكتور حيدر حمزة، اليوم

الثلاثاء، ان المرجع الديني الاعلى

السيد علي الحسيني السيستاني،

استقبل عدد من المصابين بمرضى السرطان

والوفد الطبي من مؤسسة وارث الدول

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