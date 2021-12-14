2021/12/14 | 14:51 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "فرانس برس": تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "الإرهاب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/14 | 14:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فرانس برس": تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "الإرهاب") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فرانس برس": تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة عراقيين مدانين بتهم "الإرهاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).