بعد انهيار الليرة التركية.. طوابير طويلة لشراء الخبز المدعوم

2021/12/14 | 14:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت الليرة نحو 50% من قيمتها منذ بداية العام.

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