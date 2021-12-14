تحليل.. مكاسب الذهب السنوية تتقلص وسط صعوبة التنبؤ بمساره في 2022

2021/12/14 | 14:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - محمد فاروق: بعد أن نجح الذهب من تحقيق مستويات قياسية في العام الماضي الذي شهد شرارة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، توقع العديد من المحللين أن ينطلق المعدن الأصفر في 2021، لكن العام شهد ربحية أقل للذهب بفعل مجموعة من العوامل.المحلل …

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