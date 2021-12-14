المالكي خلال لقائه زيباري: ضرورة النظر بجدية للشكاوى والطعون لدى المحكمة الاتحادية

2021/12/14 | 14:59 - المصدر: وكالة ناس

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رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني

استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي بمكتبه اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد هوشيار زيباري .

وتم التداول في تطورات المشهد السياسي والامني في البلاد ، فضلا عن تداعيات ازمة نتائج الانتخابات والمشاكل التي رافقتها .

واكد سيادته على اهمية التوافق الوطني باعتباره المخرج للازمة الراهنة ، مشددا على تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية ، والعمل على تنسيق المواقف استعدادا لاستحقاقات المرحلة القادمة .

ودعا السيد رئيس ائتلاف دولة القانون الى النظر بجدية و موضوعية للشكاوى والطعون المقدمة أمام المحكمة الاتحادية قبل المصادقة على نتائج الإنتخابات.

من جانبه اثنى السيد هوشيار زيباري على مواقف السيد رئيس ائتلاف دولة القانون ، في تقريب وجهات النظر والعمل خدمة للعراق والعراقيين، مؤكداً أن رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني تسير في ذات الاتجاه داعيا الى مواصلة الحوارات لايجاد حلول تنهي حالة الانسداد السياسي الحاصل .

المكتب الاعلامي للسيد نوري المالكي١٤ / كانون الاول / ٢٠٢١

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