الرشيد يوقف انواع الائتمان كافة لاغراض التطبيق

2021/12/14 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، بايقاف انواع الائتمان كافة لاغراض التطبيق.وذكر المصرف في بيان:" انه وجه فروعه بأيقاف انواع الائتمان كافة نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء".واضاف:" ان هذا التوجيه جاء لاغراض التطبيق السنوي لحسابات المصرف والمعمول به سنويا، لافتا الى انه سيتم أستئناف العمل في منح الائتمان مطلع العام الجديد"./انتهى7

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