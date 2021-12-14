2021/12/14 | 14:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء،عن انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان، إنه "تم انتخاب العراق نائباً لرئيس مؤتمر المراجعة السادس لاتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية (CCW)"./انتهى7

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