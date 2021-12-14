بسبب التزوير.. كردستان توقف مدیر مرور السلیمانیة عن العمل

2021/12/14 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستانافاد مصدر امني مطلع، اليوم الثلاثاء، حكومة اقليم كردستان اوقفت اصدرت قرارااً بإيقاف مدير مرور السليمانية عن العمل.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "بامر من وزیر داخلیة حكومة اقلیم كردستان ریبر احمد، تم ایقاف مدیر مرور السلیمانیة فریدون عمر، عن العمل للتحقیق".واضاف انه "تم تشكیل لجنة تحقیقیة حول قضیة منح لوحات Vip للمركبات، وبعض الامور الاداریة و ایضا القضیة المتعلقة بالقاء القبض علی عدد من منتسبي المدیریة علی خلفیة تزویر الوصولات".

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