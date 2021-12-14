2021/12/14 | 15:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، رسالة للأطفال المصابين بالسرطان.

ونقل موقع الأئمة الاثنا عشر عن السيد السيتساني للأطفال المصابين بالسرطان: "أحبكم كحبي لأولادي وأحفادي وانتم في اعيننا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجع السيستاني يوجه رسالة للأطفال المصابين بالسرطان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجع السيستاني يوجه رسالة للأطفال المصابين بالسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).