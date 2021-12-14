تركيا تعلن “تحييد” عناصر كردية في العراق وسوريا

2021/12/14 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، تحييد عناصر من تنظيم “حزب العمال الكردستاني” في عمليتين منفصلتين في سوريا والعراق.وقالت مصادر أمنية مطلعة لوكالة “الأناضول” التركية، إن جهاز الاستخبارات نفذ عملية ضد عناصر “بي […]

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