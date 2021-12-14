2021/12/14 | 15:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت وسائل إعلامية عربية في بيروت، بتسجيل الليرة اللبنانية انهيارا قياسيا وغير مسبوق في تاريخ لبنان، حيث وصل سعر الصرف أمام الدولار 28 ألفا.وسجلت أسعار المحروقات ارتفاعا جديدا صباح الثلاثاء، حيث […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليرة اللبنانية تسجل انهيارا غير مسبوق المركز الخبري الوطني.

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