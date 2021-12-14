عام اخر من الفوضى - اكرام نجم

2021/12/14 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم هاهو عام اخر سينتهي بعد ايام والعالم يخوض في فوضى وحيره من وباء لا احد يعلم حتى الان من كان سببا في نشره بين البشر وايا ما كانت الاسباب فان من يقف وراء ارهاب العالم بطرق جديده ليست بالحروب والاسلحة الناريه التي لا تقتل الا اعدادا محدوده من البشر وفي اماكن محدوده في العالم ،فهي واحده من اكثر الاعمال شرا في العالم ان تتحدى قوه صغيره لا يتعدى افرادها عدد الاصابع الله في انهاء حياة الالاف من خلقه بهذه ......





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