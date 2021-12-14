المالكي يؤكد للديمقراطي الكردستاني أهمية التوافق الوطني للخروج من الأزمة الراهنة

2021/12/14 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، فيما أكد أهمية التوافق الوطني للخروج من الأزمة الراهنة.وأوضح بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم التداول في تطورات المشهد السياسي والامني في البلاد ، فضلا عن تداعيات ازمة نتائج الانتخابات والمشاكل …

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