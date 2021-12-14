2021/12/14 | 15:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر في شرطة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بان الأجهزة الأمنية في المحافظة سجَّلت 3 حالات انتحار خلال الـ 24 ساعة الماضية ، احدها لامرأة بعد يوم واحد من طلاق زوجها لها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال 24 ساعة..



ذي قار تسجل ثلاث حالات انتحار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال 24 ساعة.. ذي قار تسجل ثلاث حالات انتحار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال 24 ساعة.. ذي قار تسجل ثلاث حالات انتحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).