2021/12/14 | 15:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سباق سيارات قد يعتبره البعض جنونيًا، إذ يمتد مسافة 1970 كيلومترًا على مدى 24 ساعة، عبر الجبال والسواحل والصحاري.سباق باجا 1000 مذهل بكل ما تعنيه الكلمة، وبالنسبة للمشاركين فيه، فإنه يثير الإدمان أيضًا.

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