شاهد بالفيديو.. واشنطن تعلن خلو العراق من قوات قتالية وبغداد تقرر | نشرة اخبار الثالثة

2021/12/14 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KU78NFmwWuo

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