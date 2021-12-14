2021/12/14 | 15:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. خطط لتقنين خدمة مياه الإسالة بعد سنتين من شحة الامطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2KcYL2LyllA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. خطط لتقنين خدمة مياه الإسالة بعد سنتين من شحة الامطار) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية .. خطط لتقنين خدمة مياه الإسالة بعد سنتين من شحة الامطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).