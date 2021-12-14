تنفيذ حكم الاعدام بحق إرهابيين مدانيين بتفجير الناصرية وكربلاء

2021/12/14 | 15:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت حكم الاعدام بحق 3 إرهابيين في سجن الناصرية المركزي الحوت بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية.

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