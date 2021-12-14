المحكمة الاتحادية تقرر بطلان دعوى مقدّمة من رئاسة الادعاء العام

2021/12/14 | 15:30 - المصدر: وكالة ناس

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المحكمة الاتحادية تقرر ابطال الدعوى المقامة من قبل رئاسة الادعاء العام بناء على طلب المدعي الخاصة بالطعن في دستورية استقبال الشكاوى من قبل المفوضية العليا لحقوق الانسان

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